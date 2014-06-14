Завтра в Украине объявлен день траура

В воскресенье, 15 июня, в Украине объявлен день траура по военным и пограничникам, которые погибли сегодня во время проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, такое решение принял глава государства Петр Порошенко.

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"В воскресенье я объявляю день траура по нашим военным. Это большая утрата не только для семей погибших, но и для целой страны. Украина в скорби, но мы решительно продолжаем борьбу за мир", – подчеркнул Порошенко.

"Все, кто причастен к циничному террористическому акту такого масштаба, обязательно будут наказаны. Украине нужен мир. Однако террористы получат адекватный ответ", – заявил глава государства.

Президент поручил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также поручил Кабинету министров оказать помощь семьям погибших.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Сегодня же в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранения. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на окраине города, вблизи завода "Азовсталь".