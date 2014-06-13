Баррозу призвал Путина остановить поток оружия и боевиков в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, по данным ЕК, Баррозу позвонил Путину из-за кризиса в Украине.

”Президент Баррозу напомнил о позиции ЕС, а именно о необходимости деэскалации и важности прекращения огня. Он также призвал разоружить сепаратистские группы, остановить поток оружия и незаконных боевиков в Украину и отменить законы, принятые Госдумой”, - говорится в сообщении ЕК.

Баррозу и Путин также обсудили текущие переговоры Украины и России по газовым вопросам, которые проходят при посредничестве Еврокомиссии.

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”Президент Баррозу выразил надежду, что обе стороны смогут приложить дополнительные усилия для достижения долгосрочного соглашения на основании параметров, установленных ЕК”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, Баррозу и Путин обсудили предстоящее подписание 27 июня Соглашения с Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

”Как способ развеять любые сомнения, Баррозу предложил Путину возможность продолжить текущие двухсторонние переговоры с Россией на техническом уровне, а также провести политические консультации на уровне, включая Украину, как говорилось во время вчерашнего разговора с президентом Порошенко, что было одобрительно воспринято Путиным”, - сообщает ЕК.