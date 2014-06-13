США проверяют, есть ли в Украине российские танки

Об этом отметила во время ежедневного брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки, сообщает Вслух.

«Мы видели сообщения СМИ относительно возможного пересечения границы тремя российскими танками и другой военной техникой на Востоке Украины. Если эти сообщения верны, на что у меня пока нет официальных подтверждений, это будет означать серьезную и тревожную эскалацию кризиса в Восточной Украине», - сказала Псаки.

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Она напомнила, что Соединенные Штаты ранее уже осудили поток боевиков и оружия в Украину со стороны РФ, что значительно дестабилизирует ситуацию в регионе и нарушает женевские договоренности.