Сирота рассказал, до каких пор депутатов будут дергать за ниточки

Противостояние в парламенте Украины будет продолжаться и в феврале, а кризис можно остановить только изменив Конституцию Украины. Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Михаил СИРОТА (фракция Блока Литвина).

По его словам, кризис будет продолжаться, Верховная Рада Украины “будет де-юре работать, будет имитация бурной деятельности, но де-факто она не будет выполнять своих основных задач”.

М.СИРОТА отметил, что, внесенными в 2004 году изменениями в Конституцию Украины и принятым законом о выборах на пропорциональной основе в Верховную Раду Украины по закрытым спискам, парламент Украины был преобразован “в марионеточный театр”. “Большинство депутатов являются марионетками, которыми руководят несколько кукловодов, дергая за ниточки. И разве можно исправить что-то, заменив или ниточки, или марионеток, или кукловодов?” - сказал депутат.

По его словам, причиной кризиса в нынешней Верховной Раде Украины, как и в предыдущий, являются системные сбои относительно формирования и функционирования парламента Украины. Он добавил, что изменениями в Конституцию были внесены положения, которые привнесли противостояние между Президентом Украины и премьер-министром Украины, противостояние внутри коалиции, между большинством и меньшинством и все это будет парализовать работу парламента, правительства”. “Это замкнутый круг, это Гордеев узел, который не разрубить еще одними внеочередными выборами”, - добавил он.

М.СИРОТА считает, что для ликвидации кризиса необходимо 300 голосами народных депутатов Украины вносить изменения в Конституцию Украины, “но на сегодня необходимого количества голосов в парламенте нет”. По его словам, сегодня необходимо всем ветвям власти, большинству и меньшинству в парламенте Украины объединиться и в “конституционной комиссии, созданной Президентом Украины, наработать изменения, которые устранят все противоречия и будут поддержаны 300 голосами”.