Террористы ранили 14-летнего парня и расстреляли его семью – журналист

На глазах 14-летнего парня боевики убили его сестру и отца. Самого парня ранило осколком от гранаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам журналиста, мальчика привезли не лечение в Днепропетровск.

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"Только что в Днепропетровск прибыл вертолет с ранеными. Среди раненых ребенок - 14 лет. Осколочные ранения от взрыва гранаты. В одном из поселков Донецкой области сегодня утром террористы расстреляли обычную семью простых людей. На глазах парня бандиты "ДНР" убили его отца и сестру. В больницу прибыл психолог. Проведена операция, жизнь мальчика вне опасности... А вот как спасти расстрелянную душу?" - пишет Бутусов.