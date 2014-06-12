ОБСЕ считает, что в Славянске готовы к переговорам
"Мэр" Славянска Владимир Павленко заявил наблюдателям ОБСЕ о своей готовности к переговорам и о том, что около 15 тысяч из 60 тысяч жителей, остающихся в Славянске, хотят покинуть город
Как говорится в отчете специальной миссии ОБСЕ, в Донецке состоялась встреча наблюдателей с Павленко, пишет РИА Новости.
По его оценке, в городе остались 60 тысяч жителей, из которых около 15 тысяч захотят покинуть Славянск, если будет установлен гуманитарный коридор.
"Он также заявил, что хотя вооруженные столкновения с правительственными силами продолжаются, артиллерия и минометы 10-11 июня не использовались", - говорится в сообщении наблюдателей ОБСЕ.
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"Он (Павленко) подчеркнул необходимость положить конец вооруженной борьбе и роль международного сообщества, в частности ОБСЕ, в достижении этой цели. В ответ на вопросы наблюдательной миссии, "мэр" заметил, что "всегда есть возможность для переговоров" и что отсутствует поле для разрешения (ситуации) насильственными средствами", — говорится в сообщении ОБСЕ.
В докладе также подчеркнуто, что ситуация "остается напряженной" в южной части Луганской области, однако "из-за риска с точки зрения безопасности миссия не могла мониторить положение за пределами города".
ОБСЕ по-прежнему не восстановила связь с группами наблюдателей, задержанными 26 и 29 мая к востоку от Донецка и к северу от Луганска, говорится в сообщении организации.