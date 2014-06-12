Из Мариуполя в Донецк едут 50 боевиков ДНР - Ляшко
20:55, 12 июня 2014Политика
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Из Мариуполя вырвалось 50 боевиков террористической группировки "Донецкая народная республика", которые едут в направлении Донецка.
REUTERS
Об этом сообщает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в своем Facebook.
Как пишет политик, террористы передвигаются на инкассаторских бронемашинах. Бойцы спецподразделения "Азов" преследуют террористов.
Ляшко предполагает, что будет бой.
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