Из Мариуполя в Донецк едут 50 боевиков ДНР - Ляшко

20:55, 12 июня 2014
Политика
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Из Мариуполя вырвалось 50 боевиков террористической группировки "Донецкая народная республика", которые едут в направлении Донецка.

REUTERS

Об этом сообщает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в своем Facebook.

Как пишет политик, террористы передвигаются на инкассаторских бронемашинах. Бойцы спецподразделения "Азов" преследуют террористов.

Ляшко предполагает, что будет бой.

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