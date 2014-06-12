Из Мариуполя в Донецк едут 50 боевиков ДНР - Ляшко

Из Мариуполя вырвалось 50 боевиков террористической группировки "Донецкая народная республика", которые едут в направлении Донецка.

Об этом сообщает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в своем Facebook. Как пишет политик, террористы передвигаются на инкассаторских бронемашинах. Бойцы спецподразделения "Азов" преследуют террористов. Ляшко предполагает, что будет бой.

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