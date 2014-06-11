В Славянске снова стреляют

Об этом с места события в среду вечером сообщает журналист Общественного телевидения Дмитрий Гнап.

По его словам, слышно артиллерийскую канонаду в районе села Семеновка.

Днем пресс-служба Донецкой облгосадминистрации сообщала, что в Славянске и районе до сих пор перебои с обеспечением жителей водой и электроэнергией.

Кроме того, согласно информации ОГА, в Краматорске ситуация обострилась после аварии на очистных сооружениях в Славянске. Остановка насосных агрегатов может привести к ограничению поставок городу как питьевой, так и технической воды.

Также по состоянию на 16:00 в Торезе продолжались перестрелки. Члены террористической организации "ДНР" прибыли в горуправление МВД и захватили начальника следственного отдела.

В Шахтерске фиксируется передвижение военной техники "ДНР" в сторону Снежного, где террористы наращивают свои силы.

В Шахтерском районе остается открытой граница. Пограничные населенные пункты Дмитровка и Мариновка контролируют террористы.