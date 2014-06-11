Пенитенциарная служба отрицает причастность к освобождению Лозинского

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

«Действительно, сегодня Лозинский был освобожден», - отметили в ГПтС.

При этом глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький отрицает причастность его ведомства к освобождению осужденного.

«Об освобождении этого осужденного сообщаю, что в основу решения суда легли заключения врачей и экспертов, которых привлек к делу судья. Выводы медицинской комиссии пенитенциарной службы, которые предоставлялисьв суду ранее, не содержали в себе данные, которые давали бы возможность суда освободить осужденного от отбывания наказания», - сообщил Старенький на своей странице в социальной сети Facebook.

Руководитель ГПтСУ отметил, что здоровье Лозинского оценивали врачи, не имеющие никакого отношения к пенитенциарной службе.

Кроме того, по его словам, сторону государственного обвинения в суде поддержал прокурор.

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В свою очередь в прокуратуре Киевской области УНИАН сообщили, что не согласны с решением суда и будут подавать на него апелляцию.

«Прокуратура не поддерживает решение суда и готовит апелляцию», - сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины в августе 2013 опровергла информацию о переводе Лозинского, осужденного за убийство к 14 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы, на участок социальной реабилитации с общей камеры в Бориспольской исправительной колонии № 119 (Киевщина).

В марте Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому.

Олийнык погиб 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.