Нардепа-убийцу Лозинского отпустили из тюрьмы по состоянию здоровья

Об этом в Facebook написал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Сегодня убийцу Виктора Лозинского (по решению суда от 4 июня) освободили по состоянию здоровья из заключения", - пишет Ляшко.

Лозинский отбывал наказание в исправительной колонии №119 в Мартусовке Киевской области с 1 марта 2010, где должен был находиться до 1 марта 2020 года.

По мнению Ляшко, диагноз Лозинскому сфальсифицирован, "потому что раньше, по свидетельствам очевидцев, он не болел".

У Ляшко также есть подозрения, что в освобождении Лозинскому помогло руководство Госпенитенциарной службы.

"Понятно, что без руководителя пенитенциарной службы это было бы невозможно", - отметил он, добавив, что по случаю выхода из тюрьмы Лозинский даже устроил салют в Головановске Кировоградской области.

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Справка. В 2009 году Лозинский убил жителя Кировоградщины Валерия Олийныка на охоте, нанеся ему множество тяжелых травм якобы за то, что тот зашел в угодья экс-нардепа.

В апреле 2011-го Днепровский суд Киева приговорил Виктора Лозинского к 15 годам тюрьмы, признав виновным в убийстве Валерия Олийныка.

Однако позже приговор был смягчен. Сначала Апелляционный суд исключил из дела эпизод, в котором депутат добивал жертву автомобилем, и сократил срок на год, оставив 14 лет.

Позже Высший спецсуд переквалифицировал обвинение Лозинскому со статьи "Умышленное убийство" на "Причинение тяжких телесных увечий" и уменьшил ему срок наказания до 10 лет.