Нардепа-убийцу Лозинского отпустили из тюрьмы по состоянию здоровья
Бывшего нардепа Виктора Лозинского, приговоренного к 15 годам тюрьмы по обвинению в причастности к жестокому убийству, освободили из заключения по состоянию здоровья.
Об этом в Facebook написал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
"Сегодня убийцу Виктора Лозинского (по решению суда от 4 июня) освободили по состоянию здоровья из заключения", - пишет Ляшко.
Лозинский отбывал наказание в исправительной колонии №119 в Мартусовке Киевской области с 1 марта 2010, где должен был находиться до 1 марта 2020 года.
По мнению Ляшко, диагноз Лозинскому сфальсифицирован, "потому что раньше, по свидетельствам очевидцев, он не болел".
У Ляшко также есть подозрения, что в освобождении Лозинскому помогло руководство Госпенитенциарной службы.
"Понятно, что без руководителя пенитенциарной службы это было бы невозможно", - отметил он, добавив, что по случаю выхода из тюрьмы Лозинский даже устроил салют в Головановске Кировоградской области.
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Справка. В 2009 году Лозинский убил жителя Кировоградщины Валерия Олийныка на охоте, нанеся ему множество тяжелых травм якобы за то, что тот зашел в угодья экс-нардепа.
В апреле 2011-го Днепровский суд Киева приговорил Виктора Лозинского к 15 годам тюрьмы, признав виновным в убийстве Валерия Олийныка.
Однако позже приговор был смягчен. Сначала Апелляционный суд исключил из дела эпизод, в котором депутат добивал жертву автомобилем, и сократил срок на год, оставив 14 лет.
Позже Высший спецсуд переквалифицировал обвинение Лозинскому со статьи "Умышленное убийство" на "Причинение тяжких телесных увечий" и уменьшил ему срок наказания до 10 лет.