Батальон "Донбасс" создает собственное информагенство в противовес российской пропаганде

Как сказал Семенченко, к работе в информагентстве привлекут добровольцев, имеющих опыт в журналистике, ИТ-сфере, а также неравнодушных граждан. По мнению командира, украинская власть ничего не делает в направлении информационной войны, которую сейчас "выигрывает Россия"., сообщает ТСН.Читайте такжеБатальон "Донбасс" хочет взять границу "на замок": "Это наша земля, а не Луганда или Донбабве"

"На базе информационно-разведывательного центра, который мы организовали при батальоне "Донбасс", мы будем создавать агентство "Украина сегодня". Мы призываем всех, кто может быть полезным агентству, присоединяться. Если государство этим не занимается, этим будут заниматься граждане", - заявил Семенченко.

На тренировочной базе Нацгвардии на Киевщине батальон добровольцев "Донбасс" проводил учения с новыми бойцами. Батальон понес потери во время выполнения боевых задач на востоке Украины и теперь восстановил свои ряды.