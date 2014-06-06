Террористы из "ДНР" захватили больницу в Донецке

В Донецке сепаратистами самопровозглашенной «Донецкой народной республики» захвачено отделение в больнице им. Калинина.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отметили, что сегодня представители так называемой «Донецкой народной республики» захватили одно из отделений Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (больница им. Калинина), в котором обслуживались работники государственных учреждений и организаций региона.

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Как сообщили в департаменте, целью захвата отделения сторонниками «ДНР» стало создание там госпитальной базы для раненых активистов.

Кроме того, под контролем «ДНР» находится территория всего областного клинического территориального медицинского объединения.

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По информации "ОстроВа", представители "ДНР" захватили здание, заявив, что отныне там будет располагаться их госпиталь.

"Если у вас есть талон-приходите, если нет, то не приходите. Врачи прекращают свою работу", - сказали корреспонденту "ОстроВа" в регистратуре ДОКТМО.