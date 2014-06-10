Адвокату сепаратиста "Топаза" вручили повестку в армию

Как сообщил УНИАН адвокат Кромского Александр Шадрин, суд отклонил апелляционную жалобу защиты на избрание судом первой инстанции меры пресечения для задержанного.

По словам Шадрина, Кромской, которого сегодня доставили на судебное заседание из Полтавского СИЗО, будет оставаться под стражей до 12 июля.

Адвокат также сообщил, что после заседания апелляционного суда к нему подошли работники военкомата и вручили повестку, в которой говорится, что ему необходимо явиться с вещами в пятницу 13 июня в 8.00 в Дзержинский райвоенкомат Харькова для мобилизации.

Шадрин выразил убеждение, что вручение ему повестки, учитывая объявленное якобы прекращение военных действий в восточных регионах, связано с его профессиональной деятельностью.

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“Я это связываю со своей профессиональной деятельностью. Явно работники СБУ постарались, чтобы на меня обратили внимание”, - сказал Шадрин.

Он отметил, что сейчас у него много клиентов, которые находятся под стражей.

Шадрин также возмутился тем, что повестку ему вручили не по месту жительства, а после завершения судебного заседания апелляционного суда Харьковской области.

По словам адвоката, после окончания учебного заведения он имеет воинское звание младшего лейтенанта запаса.

В свою очередь в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области не стали комментировать обвинения Шадрина.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Харькове активисты антимайдана штурмовали здание облгосадминистрации, где забаррикадировались евромайдановцы. В результате столкновений пострадали более 100 человек. Правоохранительные органы открыли по этому факту уголовное производство по ч.1 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки).

Кромского задержали 28 марта в рамках этого уголовного производства. 29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура подала апелляцию с требованием определить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Однако апелляционный суд оставил Кромского под домашним арестом, обязав лишь носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

7 апреля Кромской, срезав электронный браслет, сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля в Донецкой области сотрудники СБУ задержали Кромского. 26 апреля Киевский районный суд Харькова изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 28 мая.