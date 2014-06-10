Заявление Бондаренко об укомплектованности Батальона обороны Киева назвали ложью

Об этом сообщил источник, владеющий информацией об истинном положении со снабжением батальона, который сегодня отправляется в зону антитеррористической операции.

Читайте такжеПограничники на востоке дополнительно получили более 500 бронежилетовКак отметил источник, 15 мая, за полторы недели до выборов мэра Киева, «господин Бондаренко сделал заявление в СМИ: создан Батальон обороны Киева. По словам тогда еще исполняющего обязанности киевского градоначальника и по совместительству кандидата в мэры, данное подразделение будет полностью укомплектовано всем необходимым - солдаты не будут нуждаться ни в чем. Ведь в их юрисдикции - охрана «стратегически важных объектов». Выборы прошли. Бондаренко остался за бортом выбора киевлян, но привычка использовать разнообразные поводы для саморекламы осталась. И сегодня ребят отправили в Луганск - один из эпицентров АТО».

При этом, отметил собеседник, на 420 военнослужащих батальона – лишь 100 бронежилетов. «Из которых только 60 куплены на столичные деньги, а 40 – это помощь неравнодушных киевлян, которые, к сожалению, узнали о существующей проблемы только на прошлой неделе», - сказал источник.

По его словам, в аптечке солдат «элитного» Киевского батальона нет элементарных лекарств, необходимым в зоне ведения открытого военного конфликта.

«И это - «батальон полностью обеспечен»?,- сказал источник. – Как военнослужащие в такой вот амуниции будут воевать на передовой?».

Напомним, сегодня, 10 июня, на пресс-конференции Бондаренко сообщил, что Батальон территориальной обороны Киева сегодня отправится в зону проведения антитеррористической операции.

Бондаренко сообщил, что батальон полностью обеспечен необходимым обмундированием и средствами защиты. В его состав входит 430 рядовых и 32 офицера.

Как известно, Бондаренко ранее заявил, что подал в отставку с поста главы КГГА.