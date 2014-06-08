Из восьми человек экипажа сбитого над Славянском самолета удалось выжить троим - спикер АТО

Из восьми человек экипажа сбитого под Славянском 6 июня военно-транспортного самолета АН-26 спасены три человека. Один из них в медицинском учреждении, ему оказывается квалифицированная медпомощь.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

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"На данный момент были найдены тела трех погибших, еще два считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня под Славянском террористы сбили военно-транспортный самолет выстрелами из ПЗРК. Летчики ценой своей жизни отвели угрозу для жителей Славянска.