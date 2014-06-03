В беспорядках на востоке Украины погибли более 180 человек, 293 получили ранения - ГПУ

В результате беспорядков и терактов в восточных областях Украины погиб 181 человек, 293 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге по случаю 100 дней с момента назначения на должность сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

По его словам, из 181 убитого 59 - военнослужащие.

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Как отметил Махницкий, также с начала беспорядков на востоке террористами было похищено более 220 человек, 12 из которых - иностранцы.

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По фактам диверсий, терактов, организации массовых беспорядков, призывов к свержению конституционного строя в Украине и нарушению ее территориальной целостности открыто 765 уголовных производств, 412 лицам объявлено о подозрении.