Путин и Порошенко пожали друг другу руки на встрече в Нормандии - Reuters

Президент России Владимир Путин встретился с победителем президентских выборов Петром Порошенко во время мероприятий по празднованию 70-й годовщины высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на AFP.

Агентство Reuters сообщает, что Порошенко говорил с Путиным в присутствии немецкого канцлера Ангелы Меркель.

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"Путин, Порошенко и Меркель общались, когда заходили в замок Benouville, где западные лидеры провели обед с ветеранами, которые принимали участие в высадке десанта в Нормандии", - сообщает РАР со ссылкой на агентство.

Как стало известно позже, Петр Порошенко и Владимир Путин провели встречу, которая длилась 15 минут, и именно после нее пожали друг другу руки.

Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на сообщение канцелярии французского президента Франсуа Олланда.

Согласно сообщению, Порошенко обсудил с Путиным экономические последствия кризиса в Украине, и в ближайшее время они могут перейти к обсуждению деталей мирного урегулирования ситуации в Украине.

"В Бюро канцелярии отметили, что разговоры двух политиков в Нормандии открывают двери к признанию Россией нового президента Украины", - передает РАР.