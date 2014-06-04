Путин о возможной встрече с Порошенко во Франции: я не собираюсь ни от кого бегать

Во Франции 6 июня пройдут праздничные мероприятия по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Президент Олланд был настолько любезен, что пригласил меня как представителя России на эти торжественные мероприятия – трагические, печальные и в то же время торжественные. Я с удовольствием принимаю это приглашение и благодарен президенту за его жест. Но там есть и другие гости, я не собираюсь ни от кого бегать и буду, конечно, со всеми общаться", - сказал Путин в интервью телеканалу «TF1» и радиостанции «Europe 1», отвечая на вопрос будет ли он говорить с Порошенко.Читайте такжеПорошенко не исключает, что может встретиться с Путиным в Нормандии

Российский лидер назвал неточным цитирование журналистом его слов о том, что якобы он будет работать с Порошенко при условии, что тот не будет под слишком сильным влиянием США.

"Я так не говорил, что он не должен быть под сильным влиянием США. Он может находиться под влиянием кого угодно. За него люди проголосовали, и это его выбор, как строить свою политику. Если он хочет находиться под сильным влиянием кого бы то ни было, пусть находится", - пояснил Путин.

Как сообщал УНИАН, встреча избранного президентом Украины Петра Порошенко и российского президента Владимира Путина 6 июня в Нормандии не предусмотрена, но не исключено, что она все же может состояться.Читайте такжеРоссия будет работать с Порошенко, если он перестанет называть бандитов "террористами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Порошенко сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, возможна ли такая встреча завтра.

"Во-первых, я завтра Путина в Нормандии не увижу. Я завтра увижу Меркель (канцлера ФНГ Ангелу Меркель - УНИАН) в Берлине. Встречи в Нормандии состоятся послезавтра. Будет день, будет пища", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что у него в графике на пятницу есть ряд встреч с лидерами европейских и мировых держав, и по итогам этих встреч можно будет говорить о дальнейшем развитии событий.

"Тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии сценария по отношению к России", - сказал Порошенко.

"У нас в графике встречи с Путиным не предусмотрено по состоянию на сейчас. Я не исключаю, что она может состояться в том или в ином формате, и давайте мы будем это комментировать тогда, когда будет информация и будут основания", - сказал Порошенко.

Порошенко 6 июня совершит визит во Францию по приглашению французского президента Франсуа Олланда для участия в международных мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.

Планируется, что Порошенко будет присутствовать вместе с главами 18 государств на торжественном обеде от имени президента Франции в замке Бенувиль (Нормандия).

После этого Порошенко примет участие в официальной памятной церемонии, которая состоится в расположенном на Атлантическом побережье городе Уистреам, где 70 лет назад начали наступление британские морские пехотинцы совместно с отрядом французов.

На эти мероприятия в Нормандию приглашен и Путин.