В Красном Лимане ищут сообщников террористов, на горсовете - украинский флаг

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя пресс-центра АТО Владислава Селезнева.

"Продолжаются мероприятия в рамках АТО. Сообщают, что якобы украинские силовики задерживают украинских граждан, оскорбляют их. Это неправда. Идет расследование, ищут пособников террористов", - сказал Селезнев.

"Мы работаем с местным населением, люди понимают, они устали от бандитов и хотят мирной спокойной жизни. От них идет помощь. Они указывают на конкретных лиц, которые были или бандитами, или пособниками бандитов, были замешаны в диверсиях, террористических действиях", - пояснил он.

Читайте такжеНацгвардия опровергла информацию о расстрел больных в Красном Лимане"В ходе проведения определенных действий, если они оказывают сопротивление, эти люди задерживаются, фиксируются. С ними работают специальные уполномоченные лица. Если люди виноваты, с ними работают в соответствии с процедурой в рамках украинского законодательства, выдвигают обвинения. Это не массово", - добавил Селезнев.

При этом он не уточнил, сколько уже задержанных, поскольку эта информация закрыта.

Отвечая на вопрос об обстреле больницы в Красном Лимане, Селезнев сообщил, что боевики организовали свой пункт в этой больнице.

"Когда шла операция по зачистке Красного Лимана, было установлено, что в этой больнице находится группа боевиков. Оттуда начался обстрел. Мы не могли действовать там стандартным образом, поскольку это больница", - рассказал Селезнев.

По его словам, после того, как боевики начали из здания больницы стрелять, произошло силовое столкновение, направленное на уничтожение боевиков.

Как сообщают "Новости Донбасса", по состоянию на четверг, на здание горсовета Красного Лимана вернули украинский флаг.