Обама встретится с Порошенко в Варшаве

Встреча в Варшаве состоится на следующий день после того, как Барак Обама пообещал потратить миллиард долларов, чтобы временно разместить в Европе больше американских военных, сообщает Радио Свобода.

НАТО обвиняет Россию в причастности к беспорядкам на востоке Украины. Москва отрицает такие обвинения, хотя настаивает на праве защищать русскоязычных в регионе.

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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил во вторник, что альянс вскоре завершит подготовку пакета помощи для модернизации и реформирования вооруженных сил Украины.

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На министерском совещании НАТО в Брюсселе руководитель оборонного ведомства США Чак Хейгел также призвал союзников по альянсу увеличить оборонные бюджеты в связи с кризисом в Украине.