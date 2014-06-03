Обама предложил расширить военное присутствие США в Восточной Европе

Согласно сообщению Белого дома, с соответствующим предложением Барак Обама обратился к конгрессу, передает радио «Свобода».

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Речь идет об увеличении численности наземных, воздушных и морских подразделений.

Сегодня Барак Обама прибыл с визитом в Варшаву, откуда начинает свое турне по Европе. В польской столице президент США в частности назвал безопасность в Центральной и Восточной Европе «краеугольным камнем» безопасности как США, так и всех их стран-партнеров.