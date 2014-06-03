Силы АТО выдвинули ультиматум террористам в Красном Лимане

Украинские силовики выдвинули боевикам в Красном Лимане ультиматум.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

По его словам, во вторник возле города шла боевая работа со всех сторон.

"Город был взят в блокаду. Силы АТО проводят мероприятия по блокированию бандитов. Им выдвинули ультиматум: или они складывают оружие, или будут уничтожены", - рассказал он.

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Селезнев добавил, что по состоянию на 16:20 операция продолжается.

Кроме того, он сообщил, что в районе Семеновки была разбита база боевиков.

"В районе Семеновки мы накрыли базу сепаратистов. Был нанесен удар, их разбили", - добавил Селезнев.

Селезнев снова подчеркнул, что сообщение российских СМИ о том, что якобы украинские силовики стреляют по детям в районе Донецка, или в Славянске, не соответствует действительности.

"Украинские силовики не ведут огонь ни по больницам, ни по школам, ни по детям", - сказал Селезнев.