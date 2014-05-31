В Севастополь прибыли 148 детей из Славянска в сопровождении 25 взрослых

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Главного управления МЧС России по городу Севастополю, всех разместили в детском оздоровительном лагере «Радость».

«В данный момент дети находятся в безопасности, в лагере для них организовано питание и размещение», - отметили в управлении.

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По словам начальника отдела организации пожаротушения Главного управления МЧС России Алексея Гусева, прибыло 8 автобусов с детьми из Славянска.

«Организаторы лагеря накормили детей и расселили их в комнаты. На месте был выставлен боевой расчет (очевидно, речь шла о пожарный расчет - УНИАН), работала психологическая группа Главного управления МЧС по Севастополю, спасатели помогли занести вещи детей», - отрапортовал мчсник.

Он добавил, что спасателями была установлена осветительная башня. «В случае необходимости Главное управление МЧС по Севастополю готово предоставить помощь детям», - особо подчеркнул главный пожарный города.