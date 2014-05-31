На окраине Донецка - стрельба, слышны взрывы у тренировочной базы "Шахтера"

Бой идет на окраине Донецка, СМИ сообщают о взрывах.

Бой идет на окраине Донецка близ поселка Хорошово, слышны автоматные очереди и взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24". "Над расположенной неподалеку частью ПВО кружит вертолет. Одновременно началось новое противостояние в международном аэропорту", — сообщается на сайте. Читайте такжеLe Monde: Донецк охватила полная анархия Стрельба и взрывы слышны в районе тренировочной базы футбольного клуба "Шахтер".

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