На окраине Донецка - стрельба, слышны взрывы у тренировочной базы "Шахтера"
08:15, 31 мая 2014Политика
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Бой идет на окраине Донецка, СМИ сообщают о взрывах.
В Донецке возобновились противостояния / REUTERS
Бой идет на окраине Донецка близ поселка Хорошово, слышны автоматные очереди и взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".
"Над расположенной неподалеку частью ПВО кружит вертолет. Одновременно началось новое противостояние в международном аэропорту", — сообщается на сайте.
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Стрельба и взрывы слышны в районе тренировочной базы футбольного клуба "Шахтер".
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