В Славянске слышны взрывы и автоматные очереди - очевидцы
С утра в Славянске слышны взрывы.
В Славянске слышны взрывы и автоматные очереди, вероятно, идет наступление.
Об этом пишут жители Славянска на своих страницах в Twitter.
"Славянск встречает утро мощными взрывами. На Черевковке стекла повылетали" , - пишет пользователь Славянск.
Читайте такжеПод Славянском горит лес, но террористы не дают потушить огонь - Гослесагентство
Также пользователи отмечают, что в районе железнодорожного вокзала слышны взрывы и автоматные очереди.
"Говорят поставили орудия в 66-м и 70-м садике, - пишут они. - Во время обстрелов Славянск закрывают, все машины, автобусы останавливают - не въехать, не выехать".
#Славянск встречает утро мощными взрывами.
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 29 мая 2014
100%инфа. Нона или что-то другое стреляла по Карачуну, с Карачуна в ответ в р-н очистных. #Славянск
— Наталья (@NataZelik) 29 мая 2014
Краматорск сотрясается от взрывов в Славянске и стрельба на аэродроме. Периодически стихает
— P.S. (@ceramics_quilt) 29 мая 2014
#Славянск в район #ЖД слышны взрывы и автоматные очереди. Говорят поставили орудия в 66-м и 70-м садике
— Свободный Славянец (@free_UA_Michael) 29 мая 2014
Во время обстрелов #Славянск закрывают, все машины, автобусы останавливают - не въехать, не выехать. Так было сегодня утром.
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 29 мая 2014