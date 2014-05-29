В Славянске слышны взрывы и автоматные очереди - очевидцы

В Славянске слышны взрывы и автоматные очереди, вероятно, идет наступление.

Об этом пишут жители Славянска на своих страницах в Twitter.

"Славянск встречает утро мощными взрывами. На Черевковке стекла повылетали" , - пишет пользователь Славянск.

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Также пользователи отмечают, что в районе железнодорожного вокзала слышны взрывы и автоматные очереди.

"Говорят поставили орудия в 66-м и 70-м садике, - пишут они. - Во время обстрелов Славянск закрывают, все машины, автобусы останавливают - не въехать, не выехать".

#Славянск встречает утро мощными взрывами. — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 29 мая 2014

100%инфа. Нона или что-то другое стреляла по Карачуну, с Карачуна в ответ в р-н очистных. #Славянск — Наталья (@NataZelik) 29 мая 2014

Краматорск сотрясается от взрывов в Славянске и стрельба на аэродроме. Периодически стихает — P.S. (@ceramics_quilt) 29 мая 2014

#Славянск в район #ЖД слышны взрывы и автоматные очереди. Говорят поставили орудия в 66-м и 70-м садике — Свободный Славянец (@free_UA_Michael) 29 мая 2014