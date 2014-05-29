В Славянске слышны взрывы и автоматные очереди - очевидцы

10:10, 29 мая 2014
Политика
0

С утра в Славянске слышны взрывы.

В Славянске снова слышны взрывы / REUTERS

В Славянске слышны взрывы и автоматные очереди, вероятно, идет наступление.

Об этом пишут жители Славянска на своих страницах в Twitter.

"Славянск встречает утро мощными взрывами. На Черевковке стекла повылетали" , - пишет пользователь Славянск.

Читайте такжеПод Славянском горит лес, но террористы не дают потушить огонь - Гослесагентство

Также пользователи отмечают, что в районе железнодорожного вокзала слышны взрывы и автоматные очереди.

"Говорят поставили орудия в 66-м и 70-м садике, - пишут они. - Во время обстрелов Славянск закрывают, все машины, автобусы останавливают - не въехать, не выехать".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter