Против Кузьмина возбудили уголовное дело

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины начало предварительное расследование по факту организации в 2010 году бывшим первым заместителем Генпрокурора Ренатом Кузьминым незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и подстрекательство судьи Печерского суда столицы до избрания ему меры пресечения в виде ареста.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей) Уголовного кодекса Украины.

Также расследуется факт вынесения судьей Печерского райсуда заведомо неправосудного постановления об избрании Ю. Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 375 УК Украины) и факт заведомо незаконного задержания экс-министра следователем Генеральной прокуратуры (ч. 3 ст. 371 УК Украины).

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.