Жена главного террориста "ДНР" не смогла получить землю в Донецке

Донецкий горсовет не поддержал проект решения о даче Екатерине Губаревой разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка из земель коммунальной собственности с последующей передачей его в собственность для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений по улице Путиловская Роща в Киевском районе, сообщают Новости Донбасса.

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