Жена главного террориста "ДНР" не смогла получить землю в Донецке
13:01, 30 мая 2014Политика
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Донецкие депутаты не выделили землю жене террориста
Жена террориста Губарева не получит землю в Донецке
Донецкий горсовет не поддержал проект решения о даче Екатерине Губаревой разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка из земель коммунальной собственности с последующей передачей его в собственность для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений по улице Путиловская Роща в Киевском районе, сообщают Новости Донбасса.
Читайте такжеСМИ: В России задержали оппозиционера за фото времен "нацистской" молодости ГубареваНапомним, Екатерина Губарева является женой одного из лидеров террористической организации «Донецкая народная республика» Павла Губарева, который считает себя «народным губернатором» Донецкой области.
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