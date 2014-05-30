Боевики удерживают в подвале Донецкой ОГА около 80 заложников в полной темноте - экс-депутат

Боевики в Донецке удерживают заложников в подвале захваченной Донецкой облгосадминистрации. Об этом Радио Свобода рассказал бывший депутат Ленинского райсовета Донецка Дмитрий Верзилов.

По его словам, в минувшую пятницу пьяные люди надели ему на голову мешок и задержали на несколько часов, хотя, как говорит экс-депутат райсовета, он хотел просто пообщаться с представителями так называемой «Донецкой народной республики», которую Украина признала террористической организацией.

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«Под первым этажом есть подвал. В подвале было очень темно, около 80 человек, весь подвал занят людьми. Люди сидят голодные, воды им не дают, как в карцере. Темно, страшно, на голову капает какая-то вода», - рассказывает Верзилов.

Дмитрий Верзилов говорит, что находился в плену несколько часов, а общение с террористами кардинально изменило его взгляды.

«Я думал, что действительно, как показывают по телевизору, в «ДНР» есть какая-то политическая позиция, есть программа, поэтому я шел. И увидел обычный бандитизм. А простые люди этого не знают», - говорит экс-депутат райсовета Донецка.

По словам Верзилова, часть заложников удерживают в ОГА для того, чтобы потом получить за них выкуп.