В Донецке возле вокзала боевики автоматной очередью расстреляли парковщика - очевидцы

Около часа назад на автостанции железнодорожного вокзала автоматной очередью убит парковщик и разбиты 7 окон административного здания Донецкой железной дороги. Об этом 62.ua сообщили очевидцы.

При этом в пресс-службе Донецкой железной дороги данный факт не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что автостанция к их ведению не относится.

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Вместе с тем в пресс-службе отметили, что движение по железнодорожному вокзалу «Донецк» пригородных и поездов дальнего следования будет осуществляться по графику. Но в связи со стрельбой со стороны ул. Артемовской сотрудники и пассажиры эвакуированы в основное здание вокзала.