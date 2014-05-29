Нацгвардия заявляет о ликвидации боевиков, которые обстреляли вертолет под Славянском

Национальная гвардия заявляет, что уничтожила боевиков, которые обстреляли вертолет Ми-8 под Славянском .

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, в ответ на действия террористов силами АТО был осуществлен артиллерийский и авиационный обстрел территории, с которой велся огонь, в результате группа преступников, причастных к обстрелу, была уничтожена.

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Как сообщал УНИАН, в Славянске около 12.30 во время разгрузки продуктов питания на четвертом блокпосту террористы подбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины, в результате чего погибли 12 человек.

Согласно информации пресс-службы Нацгвардии, среди погибших - шестеро военнослужащих Национальной гвардии, включая экипаж вертолета, и шестеро представителей спецподразделения «Беркут». Один военнослужащий Национальной гвардии остался живым и находится в тяжелом состоянии.

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Среди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий.