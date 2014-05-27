СМИ: Террористы хотят взорвать горловский морг, чтобы скрыть потери
15:39, 27 мая 2014Политика
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Количество убитых в ходе Антитеррористической операции в Донецке значительно превышает заявленные мэром Донецка 40 человек.
Морги Донецка и Горловки переполнены / Reuters
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на источники из Донецка и Горловки.
Очевидцы сообщают, что морги этих городов переполнены. Чтоб скрыть последствия АТО, горловский террорист Игорь Безлер дал команду взорвать городской морг. В данный момент с ним ведут переговоры горловские медики.
Читайте такжеВ Донецке террористы не захватывали морг – ОГАКроме этого, сообщают, что в лесопосадке возле Донецкого аэропорта много раненых и мертвых боевиков, которых террористы не могут забрать из-за снайперского огня.
По сообщениям разных источников, потери террористов убитыми в ходе вчерашних боев в Донецке составили от 35 до 200 человек
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