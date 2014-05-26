Мэр Донецка попросил жителей по возможности не выходить из дома

Об этом говорится в его обращении к дончанам.

Остров приводит полный текст обращения:

"Обстановка в городе остается стабильно напряженной. На территории Донецка сегодня происходили боевые столкновения между армейскими подразделениями Украины и сторонниками Донецкой народной республики. Есть жертвы среди гражданского населения.

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Полностью не работает Донецкий аэропорт. С перебоями работает ЖД вокзал. Эти события испугали дончан и внесли дестабилизацию в жизнь города.

В связи с отсутствием информации о планах вооруженных сторон, я призываю горожан проявлять выдержку и организованность. Воздержитесь от поездок в район аэропорта и по возможности в район железнодорожного вокзала.

Следите, где находятся ваши дети. Постарайтесь не выходить из дома без особой надобности.

Улицы Артемовская, Стратонавтов и Красноармейское шоссе заблокированы силами милиции, движение по ним не осуществляется.

Городские власти скорректируют часть маршрутов пассажирского транспорта. Мы контролируем работу коммунальных служб, продовольственное обеспечение города стабильно.

Мы будем информировать Вас через средства массовой информации и официальный сайт городского головы.

В городе работает горячая линия 15-84 для стационарных телефонов или 0623352785 для мобильных.

Я надеюсь, вместе мы сможем преодолеть все трудности и обеспечить мир в нашем крае".