Le Monde: Олигарх Порошенко вселяет надежду во время хаоса

В своей статье под названием «Олигарх Порошенко вселяет надежду во время хаоса» в газете Le Monde Петр Смоляр рассказывает о небывалых результатах президентских выборов в таких исключительных обстоятельствах.

Измученная страна не может терять времени на долгие политические баталии. 48-летний Порошенко был избран Президентом Украины в первом туре в воскресенье 25 мая. По данным экзит-полов, он получил около 54% голосов​​, сильно опередив бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, которая набрала примерно 13,1%. С 1994 года кроме Леонида Кравчука ни один президент – Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович – не получил мандат такой силы.

Потеря Крыма (1,8 млн. избирателей) и очень низкая явка избирателей на востоке Украины, из-за насилия и запугиваний со стороны сепаратистов, частично объясняют этот выдающийся результат. Кандидат, который, как считается, представляет восточную Украину, Сергей Тигипко, занял лишь пятое место с менее чем 5 % голосов. Но также и другой фактор сыграл свою роль. Такой высокий результат Порошенко, которого никто не ожидал, отражает парадоксальный эффект кампании Путина по дестабилизации Украины, которую Россия начала после революции на Майдане: вместо того, чтобы подорвать целостность Украины, она сплотила народ, который хочет единства своей страны.

«Мы живем в новой стране»

Впервые с момента «оранжевой революции» 2004 года, раскол Украины на две части – западную, повернутую к Европе, и восточную – поддерживающую Россию – не отражается в результатах голосования. «Мы живем в новой стране», – сказал в воскресенье вечером победитель, которого поддерживал новый мэр Киева Виталий Кличко.

Присутствие бывшего боксера на одной с ним сцене, не дало Петру Порошенко прочувствовать всю торжественность момента. Но это было свидетельством того, насколько региональные представительства партии «УДАР» были ему полезны. Порошенко поблагодарил «от всего сердца» избирателей за «рекордное участие в выборах». Он обещал воплотить европейские устремления страны, о которых свидетельствуют, по его мнению, и результаты выборов, и «положить конец хаосу» на востоке Украины. Свой первый визит он пообещал сделать на Донбасс.

Результаты, которые получил Порошенко, стали неожиданностью из-за того, что народ не проявлял большого энтузиазма по отношению к нему во время избирательной кампании. В общей сложности кампания проходила довольно вяло, а основные кандидаты выделялись скорее своим характером, чем предвыборными обещаниями.

Все говорили о том, что Украина должна быть сильной, чтобы противостоять внешней угрозе, чтобы можно было провести децентрализацию и побороть коррупцию. В победе Порошенко сыграли три основных фактора: успешный образ управленца, прагматичного и умеренного; само голосование; слабость его соперников.

Досрочные парламентские выборы

Голосование в его пользу было решающим. Из-за аннексии Крыма и роста насилия на Донбассе, избиратели хотели как можно быстрее выбрать для своего государства думающего, действующего и, самое главное, законного лидера. Демократический суверенитет должен остановить нападения на территориальный суверенитет. Петр Порошенко заявил, что начиная с воскресенья, будет вести переговоры с Россией, которые должны состояться как можно быстрее без предварительных условий. «Российский народ, как и украинский, заплатил высокую цену за авантюру в Крыму», – сказал он. Победитель также заявил о проведении досрочных парламентских выборов в этом году.

Они оправданы, сказал он, потому что нынешний парламент несет «политическую ответственность, а не уголовную» за действия прежнего «тоталитарного» режима, который проголосовал за репрессивные законы 16 января, «из-за которых тысячи людей оказались в тюрьмах». Еще неизвестно, какую стратегию выберет президент, чтобы увеличить свой успех после этих выборов. У него нет собственной партии, и, соответственно, парламентской группы в Верховной Раде.

Карьера Порошенко характеризуется смесью медиа, бизнеса и политики. Таким образом, он, не задумываясь, причисляет себя к категории олигархов. Его состояние оценивалось в почти миллиард долларов. Новый президент руководит большой промышленной группой «Рошен», которая является настоящей национальной гордостью, а также автомобильными компаниями (автомобили, автобусы, тракторы).

«Рошен» стал первой мишенью торгового давления со стороны России в конце июля 2013 года, когда Москва хотела убедить украинское правительство отказаться от соглашения об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом. Порошенко заявил, что готов отказаться от своих активов в случае победы, чтобы отделить бизнес от политики. С другой стороны, он сказал, что не намерен отказывать от своего телеканала «5 канал», который сопровождал его на протяжении всей карьеры.

Порошенко занимал руководящие должности в правительстве под председательством Виктора Ющенко (министр иностранных дел) и в правительстве Виктора Януковича (министр экономического развития). Как ни парадоксально, этот оппортунизм не повлиял на его образ ярого защитника сближения с Европейским Союзом.

«Шоу одной женщины» Юлии Тимошенко

Зрелищная победа Петра Порошенко свидетельствует также о слабости его соперников. Занявшая второе место далеко позади, Юлия Тимошенко не смогла возобновить свою популярность, не говоря уже о политической программе, после своего освобождения из тюрьмы в конце февраля. Она была нацелена на «шоу одной женщины», от которого избиратели уже очень устали.

Как Тимошенко могла вернуться, когда два раза, будучи премьер-министром, она была поглощена бесконечной борьбой с тогдашним президентом Виктором Ющенко? Жертву юридическо-политической вендетты, которая провела в заключении более двух лет, Юлию Тимошенко воспринимают как представителя элит, скомпрометировавших себя после «оранжевой революции» 2004 года. Ее выпады в сторону Порошенко по поводу его олигархических альянсов, в частности с Дмитрием Фирташем, не имели никакого влияния на избирателей. Даже смена прически за два дня до выборов не имела должного эффекта.

Еще одним сюрпризом стало третье место Олега Ляшка. Лидер националистической Радикальной партии, бывший журналист, стал спорным популистом. Он заставил говорить о себе на финише президентской компании, сформировав военизированный отряд для защиты Донбасса от сепаратистов и преступников. Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал о том, что его батальон «Украина» напал на здание администрации в городе Торез, которое было ранее захвачено сепаратистами. «Два террориста были убиты», – сказал он.

Стоит отметить, что два представителя крайне правых сил, Дмитрий Ярош (Правый сектор) и Олег Тягныбок (Свобода), набрали очень малое количество голосов, около 1% каждый. Это полностью противоречит сказкам, придуманным российским телевиденьем о том, что после революции Украина стала почитать фашистов. Наоборот, она мудро, без иллюзий, выбрала для себя главу, который вселяет надежду во времена хаоса.