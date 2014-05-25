Порошенко не исключает, что проведет инаугурацию на Донбассе

Лидер президентского голосования по данным экзит-полов Петр Порошенко пока воздерживается от комментариев, кто в его команде. Все фамилии обещает назвать после инаугурации.

Читайте такжеМеждународные наблюдатели считают, что выборы президента Украины прошли в один тур

Об этом он сообщил эксклюзивно для телемарафона ТСН.

"Как обещал, я назову все фамилии на следующий день после инаугурации. Не исключено, что на земле Донбасса. Инаугурация может совпасть с презентацией президентских законов, которые помогут урегулировать ситуацию в стране. Главное сейчас - обеспечить безопасность граждан", - заявил Порошенко.

Также Петр Порошенко поблагодарил за голосование и высокую явку украинцев и украинское войско, которое сейчас участвует в АТО.