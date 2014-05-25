Порошенко не исключает, что проведет инаугурацию на Донбассе
После инаугурации фаворит президентской гонки объявит свою команду.
Лидер президентского голосования по данным экзит-полов Петр Порошенко пока воздерживается от комментариев, кто в его команде. Все фамилии обещает назвать после инаугурации.
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Об этом он сообщил эксклюзивно для телемарафона ТСН.
"Как обещал, я назову все фамилии на следующий день после инаугурации. Не исключено, что на земле Донбасса. Инаугурация может совпасть с презентацией президентских законов, которые помогут урегулировать ситуацию в стране. Главное сейчас - обеспечить безопасность граждан", - заявил Порошенко.
Также Петр Порошенко поблагодарил за голосование и высокую явку украинцев и украинское войско, которое сейчас участвует в АТО.