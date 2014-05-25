Сепаратисты после митинга направились к резиденции Ахметова - СМИ

Участники митинга против проведения выборов президента с площади Ленина в Донецке, перекрыв движение, двинулись вниз по проспекту Ильича, - сообщает корреспондент "ОстроВа".Читайте такжеВ Донецке не открылся ни один избирательный участок, в области - 82,5%

Куда именно они идут, люди не совсем понимают, но многие говорят, что они идут громить резиденцию олигарха Рината Ахметова близ Ботанического сада.