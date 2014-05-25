Сегодня выбирают мэров Киева, Одессы, Херсона, Николаева, Черновцов, Черкасс и Сум

Выборы должны пройти в таких городах: Черновцы, Херсон, Николаев, Одесса, Ахтырка, Нежин (Черниговская область), Саки, Феодосия (Крым), Фастов (Киевская область), Нетишин (Хмельницкая область), Лисичанск, Перевальск и Ровеньки (Луганская область) , Канев, Каменка и Христиновка (Черкасская область), Першотравневск, Верхнеднепровск (Днепропетровская область), Снежное (Донецкая область), Белополье (Сумская область), Барвинково (Харьковская область), Кременец, Зборов и Збараж (Тернопольская область), Жмеринка (Винницкая область).

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