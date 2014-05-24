Проведение выборов полностью профинансировано - Яценюк
Избирательный процесс в Украине полностью профинансирован, а схемы, мешающие честному и прозрачному волеизъявлению избирателей, сломаны.
При этом власти и общество сделали все, чтобы очистить процесс выборов от подкупа и «каруселей», говорится в обращении премьер-министра Украины Арсения Яценюка, текст которого размещен на Правительственном портале.
«Мы сломали все, что мешало честному и прозрачному самоопределению избирателей. Мы вместе сделали все, чтобы очистить этот процесс от подкупа, «каруселей» и исчезающих чернил. – говорится в документе. - Мы не дали спонсируемым из-за границы бандитам и иностранным наемникам сорвать выборы. Полностью обеспечили их финансирование и законодательное подкрепление».
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При этом Яценюк подчеркнул, что бандитам, мешающим голосовать избирателям в восточным областях, «недолго осталось терроризировать край».
Ранее глава правительства призвал украинцев прийти на выборы и сделать свой выбор, поскольку это не только вклад в будущее страны, но и ответственность каждого.
Как сообщал УНИАН, 25 мая в Украине пройдут внеочередные выборы главы государства.