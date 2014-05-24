В Литве поняли, что заявления "мы глубоко обеспокоены" не работают

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Дипломатические заявления, что мы обеспокоены или глубоко обеспокоены, больше не работают. Иногда необходимо найти четкие слова, которые противник поймет без искажений. Об этом сейчас идет речь: дать подтверждение, усилить имеющиеся механизмы и отправить дополнительные силы - это было бы соответствующей реакцией», - сказал министр.

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При этом он отметил, что в западноевропейских странах понимают, что угроза реальная: «Я думаю, мои коллеги все больше понимают, что угроза реальная. Это действительно что-то, из-за чего мы должны быть обеспокоены. То, что произошло, может снова произойти еще где-то».

«Уже были уроки, которые мы не извлекли. Например, уроки войны 2008 года на Кавказе. Уже там были прецеденты оккупации суверенного государства, прецеденты раздачи паспортов для получения гражданства других государств. Но это не было соответствующим образом воспринято, и сейчас мы видим последствия. Поэтому, если мы в этот раз не будем действовать своевременно, то будем иметь следующий прецедент. И тогда это не должно нас удивлять», - сказал Линкявичюс.

«Я говорю о настойчивости: когда мы что-то решаем, то должны это осуществлять. Наше поведение воспринимают не как вежливость, а как слабость. Это должно быть, наконец, понятно», - подчеркнул он.

Комментируя заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ отводит российские войска от украинских границ, Линкявичюс сказал: «В прошлом уже были похожие заявления, которые никогда не выполнялись». Он выразил надежду, что «на этот раз они будут реализованы». «Поскольку войска, конечно, должны быть отведены. Их присутствие создает дополнительную напряженность в регионе, где уже и без того высокое напряжение. Я почувствую облегчение только тогда, когда войска будут отведены», - сказал министр.

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