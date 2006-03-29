Янукович пытается склонить Еханурова

Премьер-министр Украины, №1 в списке блока “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ провели переговоры.

Сегодня источник, приближенный к Политсовету “Нашей Украины”, сообщил УНИАН, что в одном из комитетов Верховной Рады Украины, на ул. Липской, 3, проходят переговоры о возможных форматах будущей парламентской коалиции между представителями Партии регионов и “Нашей Украины”.

По информации источника, в частности, в переговорах принимают участие Ю.ЕХАНУРОВ, В.ЯНУКОВИЧ, народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей КЛЮЕВ.

Наш корреспондент прибыл на Липскую, 3.

А.КЛЮЕВ, который сидел в своей приемной, сказал, что в комитете ничего не происходит, и что он ничего комментировать и подтверждать не будет.

В это время из кабинета А.КЛЮЕВА вышел Ю.ЕХАНУРОВ, который подтвердил, что он встречался с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

При этом он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение встретиться со всеми политическими силами, которые являются “лидерами гонки”.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что следующая встреча у него планируется с лидером Коммунистической партии Украины Петром СИМОНЕНКО: “Я так вижу, что он уже проходит, теперь я буду договариваться о встрече с ним”.

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что “Наша Украина” уже делит портфели с Партией регионов, Ю.ЕХАНУРОВ ответил: “О чем вы говорите?”, и пошутил: “Мы говорили о погоде”.

После того, как сказал Ю.ЕХАНУРОВ ушел, охрана В.ЯНУКОВИЧА стала выгонять журналистов из помещения комитета.

В ответ на замечание журналистов, что у них есть все необходимые документы для пребывания в комитете, охранник В.ЯНУКОВИЧА вызвал представителя охраны ВР, который пытался вытолкать журналистов УНИАН и “Лиги”, несмотря на то, что он лично проверял их документы и пропустил в помещение комитета.

Позже вышел В.ЯНУКОВИЧ. На замечание корреспондента УНИАН, почему его охрана так обращается с журналистами, В.ЯНУКОВИЧ удивился и сказал: “Я им приказывал, чтобы журналистов не обижали”.

На вопрос о предмете переговоров с Ю.ЕХАНУРОВЫМ В.ЯНУКОВИЧ ответил, что Партия регионов встречается со всеми: “Сейчас идут консультации на всех уровнях. Это сейчас наше задание”.

На вопрос, готовые ли “Регионы” блокироваться с “Нашей Украиной”, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что это вопрос не обсуждался. ”Сейчас нужно как можно быстрее подвести итоги выборов”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, и уехал.