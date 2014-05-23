СМИ: Террористы "ДНР" взяли на себя ответственность за атаку под Волновахой

Также террористы продемонстрировали оружие, которое, по их словам, они захватили, убив 13 военнослужащих, сообщает Dailymail.

Читайте такжеУкраинская авиация по ошибке обстреляла разгромлен террористами пост военных под ВолновахойПо данным издания, нападение совершила группировка террориста по кличке "Бес", который входит в крыло организации "ДНР" под командованием российского диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Оружие, которое вы здесь видите, забранное в убитых, это трофеи", - сказал журналистам человек в балаклаве, который назвался "Бесом".