Баррозу: Президентские выборы - ключ к стабилизации Украины и целого региона

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Жозе Мануэль Баррозу заявил на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили после совместного заседания правительства Грузии и Коллегии Еврокомиссии.

"Свободные и справедливые выборы в Украине 25 мая является ключом к стабилизации Украины и стабилизации всего региона. Мы ожидаем от всех, что они будут уважать эти выборы", - сказал Баррозу, четко давая понять, что прежде всего имеет в виду Россию.

Читайте такжеБаррозу призвал Россию уважать суверенитет постсоветских стран

Страны ЕС присылают в Украине около тысячи наблюдателей и ЕС подчеркивает важность того, чтобы Россия признала легитимность будущей власти Украины.