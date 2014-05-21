Баррозу: Президентские выборы - ключ к стабилизации Украины и целого региона

16:38, 21 мая 2014
Политика
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Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал президентские выборы в Украине 25 мая ключом к стабилизации региона и призвал всех уважать результаты украинских выборов.

Баррозу / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Жозе Мануэль Баррозу заявил на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили после совместного заседания правительства Грузии и Коллегии Еврокомиссии.

"Свободные и справедливые выборы в Украине 25 мая является ключом к стабилизации Украины и стабилизации всего региона. Мы ожидаем от всех, что они будут уважать эти выборы", - сказал Баррозу, четко давая понять, что прежде всего имеет в виду Россию.

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Страны ЕС присылают в Украине около тысячи наблюдателей и ЕС подчеркивает важность того, чтобы Россия признала легитимность будущей власти Украины.

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