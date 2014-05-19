Круглый стол национального единства пройдет 21 мая в Донецке – ОГА

Круглый стол национального единства пройдет 21 мая в Донецке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что в связи с этим председатель областной государственной администрации Сергей Тарута выступил с заявлением, в котором попросил широкого участия общественников и политиков разного ранга в этом круглом столе.

Читайте такжеКруглый стол нацединства-2: слова против денег

«21 мая в Донецке состоится круглый стол национального единства под патронатом экс-президентов Украины Леоинда Кавчука и Леонида Кучмы. Национальный круглый стол – это платформа для прямого диалога уполномоченных деятелей международного сообщества и украинских властей всех уровней с представителями организаций, вовлеченных в конфликт. Мероприятия пройдет при консультативной поддержке ОБСЕ, - заявил губернатор, - Обращаюсь ко всем представителям общественных и политических организаций Востока Украины, к представителям власти, а также к участникам Женевского процесса с просьбой принять участие в круглом столе. Ваше участие станет важным сигналом поддержки украинскому народу, стремящемуся к скорейшему разрешению кризиса и достижению мира».

Представитель пресс-службы ОГА Илья Суздалев уточнил корреспонденту УНИАН, что это будет очередное, третье, заседание Всеукраинского круглого стола национального единства.

Читайте такжеУчастники второго круглого стола нацединства просят Раду принять Меморандум мира и согласия

Как сообщал УНИАН, первый Всеукраинский круглый стол национального единства состоялся в Киеве 14 мая. Второй - 17 мая в Харькове.

Модератор Всеукраинского круглого стола национального единства, первый президент Украины Леонид Кравчук после заседания круглого стола в Харькове сообщил, что третье заседание состоится 21 мая в Черкассах. В то же время председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко предложил провести третий Всеукраинский круглый стол национального единства в городе Канев Черкасской области, поскольку именно 21-22 мая будут проходить Шевченковские дни.