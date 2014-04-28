Возле места обнаружения тела депутата Рыбака и студента КПИ, нашли еще один труп

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на собственные источники в Донецкой областной государственной администрации.

Читайте такжеСБУ: К убийству депутата Рыбака причастна группа "Стрелка"

Отмечается, что личность убитого пока не удалось установить.

Напомним, как сообщал УНИАН, 22 апреля, было опознано тело одного из двух погибших, обнаруженных в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Им оказался депутат Донецкого городского совета от "Батькившини" Владимир Рыбак. Вторым замученным сепаратистами был студент КПИ.