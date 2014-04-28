Возле места обнаружения тела депутата Рыбака и студента КПИ, нашли еще один труп
12:26, 28 апреля 2014Политика
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На теле обнаружены следы насильственной смерти.
На Донбассе продолжается убийства украинских граждан сепаратистами / REUTERS
Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на собственные источники в Донецкой областной государственной администрации.
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Отмечается, что личность убитого пока не удалось установить.
Напомним, как сообщал УНИАН, 22 апреля, было опознано тело одного из двух погибших, обнаруженных в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Им оказался депутат Донецкого городского совета от "Батькившини" Владимир Рыбак. Вторым замученным сепаратистами был студент КПИ.
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