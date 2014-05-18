Турчинов выразил солидарность и поддержку крымским татарам в годовщину депортации

Об этом говорится в его обращении в связи с 70-ой годовщиной депортации крымских татар и лиц других национальностей из Крыма.

«70 лет тому назад на крымской земле коммунистическим режимом было совершено жестокое преступление - осуществлены массовые депортации представителей местных этносов, которых сталинская власть безосновательно обвинила в сотрудничестве с гитлеровцами», - говорится в обращении, размещенном на сайте и.о. главы государства.

«Применяя принцип коллективной ответственности, в течение нескольких майских дней 1944 года в отдаленные регионы Средней Азии и Сибири были принудительно переселены около 200 тысяч крымских татар. Особенно циничными стали репрессии в отношении фронтовиков - героев войны, орденоносцев, благодаря мужеству которых одержана победа над нацизмом в Европе. Нечеловеческие условия переезда, болезни и нищета в спецпоселениях унесли жизни десятков тысяч людей», - подчеркнул Турчинов.Читайте такжеСегодня исполняется 70 лет со дня депортации крымскотатарского народа

Он добавил, что «позорная практика депортаций применялась кремлевской властью и к представителям других народов, которые населяли Крым: грекам, болгарам, армянам, туркам, иранцам, итальянцам».

«Тоталитарный режим делал все, чтобы остановить процесс этнокультурного развития изгнанников, уничтожить их национальную память, культуру и язык. Однако горнило репрессий не убило стремление крымских татар к свободе и мечте вернуться на родину. В нелегкой и жертвенной борьбе этот свободолюбивый народ поддерживали выдающиеся сыновья Украины: Вячеслав Чорновил, Петр Григоренко, Михаил Горынь», - говорится в обращении.

Турчинов заверил, что при любой экономической и политической ситуации Украина будет продолжать предоставлять содействие репатриантам и их потомкам. Он надеется, что принятый Верховной Радой Закон Украины «О возобновлении прав лиц, депортированных по национальному признаку» позволит создать в будущем достойные условия для завершения процесса их возвращения и обустройства на украинской земле.Читайте такжеВоенные вертолеты пытались сорвать траурный митинг в Бахчисарае

«Сегодня, когда тень тоталитарного режима снова нависла над Крымом, массово нарушаются права жителей оккупированного полуострова, мы выражаем свою солидарность и поддержку всем крымским татарам и представителям других депортированных этносов. Убежден: мы всегда будем вместе, преодолеем все трудности, возобновим территориальную целостность Украины и построим достойную жизнь для себя и своих детей», - подчеркнул Турчинов.