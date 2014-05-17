Меджлис отменил массовые акции в Симферополе 17-18 мая

Никаких массовых акций - митинга и шествий - в память жертв депортации 1944 года в Симферополе 17 и 18 мая не будет, постановил Меджлис крымскотатарского народа.

Об этом говорится в его решении.

17 мая прошло внеочередное заседание Меджлиса. «Меджлис крымскотатарского народа постановил, что в центре Симферополя никаких массовых акций в эти дни проходить не будет. 17 мая акция-реквием "Зажги огонек в своем сердце" не состоится. Меджлис определил следующий порядок мероприятий 18 мая 2014 года: 1) с 8:00-9:30 провести траурные мероприятия в поселках и селах, в местах определенных местными Меджлисами по согласованию с головами сельских и поселковых советов; 2) с 11:00 – 13:00 провести траурные мероприятия в районных центрах и городах, в местах определенных региональными меджлисами по согласованию с руководителями районов и городов; 3), в 13:00 в микрорайоне Акмечеть города Симферополя (возле Джами) пройдет всекрымский траурный молебен (дуа), посвященный памяти жертв депортации крымскотатарского народа», - сказано в постановлении.

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Как сообщал УНИАН, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющий главы республики Крым Сергей Аксенов 16 мая запретил до 6 июня все массовые акции в Крыму.

Все годы независимости Украины порядка 15-20 тысяч крымских татар съезжались из регионов автономии 18 мая на митинг в Симферополе. Последние несколько лет крымскотатарская молодежь вечером 17 мая проводила акцию «Зажги огонь в своем сердце», выкладывая из свечей символ крымских татар – тамгу, очертания Крыма и цифры - количество лет, прошедших со времени депортации.

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Организационный комитет по проведению мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 17 мая признал нецелесообразным проведение массового митинга 18 мая в центре Симферополя, предложив горожанам - крымским татарам собраться на памятные мероприятия на кладбище «Абдал».