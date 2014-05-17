Сепаратисты из "ДНР" собираются "в очень спешном порядке" проситься в состав РФ
Российский пиарщик, именующий себя "премьером ДНР" отметил, что референдума с вопросом о вхождении в состав РФ не требуется, так как такое развитие событий предусмотрено "Конституцией ДНР".
Самопровозглашенный премьер-министр так называемой "Донецкой народной республики" Алексанр Бородай заявил, что в ближайшее время республика планирует попросить Россию о включении ее в состав РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции в субботу, сообщает "ОстроВ".
"Конечно, планируем", - сказал он, отвечая на вопрос издания.
На уточняющий вопрос, когда такая просьба может быть официально подготовлена, Бородай ответил, что в самое ближайшее время.
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"Мы все это будем делать в очень спешном порядке", - сказал он.
При этом он отметил, что референдума с вопросом о вхождении в состав РФ не требуется, так как такое развитие событий предусмотрено Конституцией ДНР.
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Кроме того, Бородай сообщил, что ДНР обратится к РФ с просьбой установить дипломатические отношения с республикой.
Как сообщалось ранее, премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики стал политтехнолог из Москвы Александр Бородай.