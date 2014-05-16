"Премьер-министром" так называемой ДНР избран гражданин России

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Первым вице-премьером" избран один из лидеров ДНР Андрей Пургин, а "председателем парламента" - Денис Пушилин. Игорь Стрелков - "министр обороны", Владимир Подгорный - "министр экономического развития", - отмечает издание.

В своей вступительной речи Бородай назвал себя "личным другом Стрелкова".

Следует также отметить, что сегодня был опубликован текст "конституции ДНР", в котором, в частности, статьей 2 русский и украинский языки провозглашены государственными. Кроме того, это положение гарантирует "принцип многообразия культур" в ДНР, а также их "равноправное развитие и взаимообогащение".

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, Стрелков провозгласил себя верховным главнокомандующим "ДНР" и попросил помощи у РФ