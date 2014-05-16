The Wall Street Journal: Несправедливый посредник для Украины

В своей статье под названием «Несправедливый посредник для Украины» в газете The Wall Street Journal Сохраб Ахмари сравнивает круглый стол, который состоялся в Киеве в среду с круглым столом 1989 года.

Новый раунд переговоров, направленных на урегулирование кризиса в Украине, состоялся в Киеве в среду. Эти переговоры проходят под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по образцу «круглого стола» 1989 г., который позволил мирным путем перейти от коммунизма к демократии в Восточной и Центральной Европе. Перспективы нынешних переговоров за круглым столом для Украины выглядят менее радужными.

Одна из причин: Тим Гульдиманн, швейцарский дипломат, который занимается планированием этих переговоров. Нынешние и бывшие американские дипломаты называют его «фрилансером», намеренным пойти навстречу Москве.

Основана в 1973 году как «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе», ОБСЕ сегодня объединяет 57 государств-членов из Северной Америки, Европы, Кавказа и Центральной Азии (Российская Федерация также является членом). Её основными целями являются контроль над распространением вооружений, защита прав человека и экономическая интеграция. Каждый год происходит ротация руководсства ОБСЕ; действующий председатель – Президент Швейцарии Дидье Буркхальтер. Тим Гульдиманн был послом Швейцарии в Германии до февраля 2014 г., когда его назначили личным представителем г-на Буркхальтера по Украине.

Тем не менее, г-н Гульдиманн стал известным во время работы в качестве посла Швейцарии в Иране благодаря письму, которое он распространил в мае 2003 г., где, по его словам, содержалось предложение тегеранского режима заключить «грандиозную сделку» с Вашингтоном.

«Я читал его, и сказал, что это «Веселые мелодии», сказки, вспоминает Джон Болтон, который в то время был госсекретарем США по контролю над распространением вооружений и международной безопасности, а потом был назначен постоянным представителем США в ООН. Не было никаких признаков того, что документ был одобрен Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, человеком, за которым всегда было последнее слово во всех дипломатическим и военных вопросах Ирана. «Я помню, как говорил [госсекретарю США Колину] Пауэллу отстранить этого парня от исполнения обязанностей главы Отдела интересов США в посольстве Швейцарии в Тегеране.

Давайте перенесемся в Украину сегодня. Г-н Гульдиманн вновь вызвал гнев США и остальных западных лидеров за то, что некоторые дипломаты называют его «пророссийским стремлением». Публичные заявления г-на Гульдиманна мало способствуют тому, чтобы исправить такое впечатление.

В мартовском интервью для Deutschland Radio, он попытался объяснить первопричины украинского криза. По его словам, у россиян есть ощущение, что НАТО «окружило Россию, подобравшись ближе к ее границам в результате своей восточной экспансии. Именно поэтому в России есть ощущение «беды». Перевод: вторжение России в Крым и провокации в других регионах Украины являются лишь рациональный ответом на «первородный грех» Запада.

«Не только американцы выразили обеспокоенность по поводу такой точки зрения Гульдиманна», дипломат, который в настоящее время работает в ОБСЕ, написал мне в электронном письме. «Многие европейцы и даже высокопоставленные чиновники ОБСЕ не скрывают своих опасений».

Например, когда в марте г-н Гульдиманн пытался проконтролировать проведение пресс-конференции, организованной Дуньей Миятович, представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, г-жа Миятович отказалась подчиниться ему и отменила конференцию. За этот инцидент Гульдиманн получил резкий упрек от Дэниэла Баера, посла США в ОБСЕ: «Хотя я высоко ценю деятельность [швейцарского] Председателя Организации, и ценю усилия посла Гульдиманна», сказал г-н Баер в заявлении к постоянному совету ОБСЕ, «в обязанности Председателя не входит гарантирование того, чтобы все члены ОБСЕ проявляли единодушие».

Г-н Баер также упрекнул швейцарских председателей ОБСЕ за то, что они самостоятельно решили выгнать представителей прессы до того как г-жа Миятович успела выступить с докладом. «Очень иронично, я считаю, что мы вытолкнули за дверь журналистов как раз перед выступлением представителя по вопросам свободы СМИ», – сказал г-н Баер постоянному совету ОБСЕ.

Пресс-секретарь швейцарского председательства ОБСЕ направил меня в Министерство иностранных дел Швейцарии. Представитель Министерства сообщили мне в письменной форме, что «посол Гульдиманн оставляет открытыми все каналы связи и действует как беспристрастный посредник, это часть его задачи – принять во внимание планы и взгляды всех сторон».

Беспристрастные посредники играют важную роль в дипломатии. Только вот не ясно, действительно ли можно назвать г-на Гульдиманна беспристрастным. В мартовском интервью для Deutschland Radio, г-н Гульдиманн поинтересовался, «как относиться к России с уважением», так как «это является самым важным для россиян, я понял это за все время общения с российскими дипломатами». Он не уточнил, почему ответом Запада на вооруженное нападение на суверенное европейское государство должно быть уважение. Не сказал он и о таком же уважении к Украине.

Морально неуравновешенное мировоззрение, сказал мне бывший представитель США в ОБСЕ, лежит в основе нынешних переговоров в Украине. «Я искренне верю в ОБСЕ», – сказал мне бывший дипломат. «Я думаю, что это очень хороший форум. Но здесь от Организации не будет никакой пользы. Это фальшь». Разница между круглым столом 1989 г. и сегодняшними переговорами в Украине под эгидой ОБСЕ, сказал бывший американский дипломат, в том, что те переговоры были «между одинаково ответственными сторонами. Сейчас это переговоры между Киевом и проплаченными российскими демагогами».