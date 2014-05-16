СМИ: третья степень санкций ЕС и США нацелен на российские газ и уголь

США и их европейские союзники пригрозили России экономическими санкциями, продемонстрировав при этом, по данным американской стороны, подчеркнутую сплоченность, сообщает в четверг, 15 мая, Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечается, участники встречи в Лондоне договорились, что в случае причастности России к срыву президентских выборов в Украине 25 мая против нее придется вводить третий уровень санкций, которые коснутся в том числе российской угольной промышленности и газовой отрасли, пишет DW.DE.

Читайте такжеОлланд обещает ужесточить санкции в отношении России в случае срыва украинских выборов

Соединенные Штаты и ЕС призвали Россию отказаться от всех действий, которые могли бы повредить мирному течению голосования в Украине. Британский министр иностранных дел Уильям Хейг после лондонской встречи подтвердил, что решение о введении экономических санкций будет зависеть от поведения Москвы во время выборов. По его словам, такого мнения придерживаются все участники встречи в Лондоне.