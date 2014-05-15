В Николаеве количество погибших от взрыва во многоэтажке возросло до 7 человек

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-центра главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Илляна Пацюк.

По ее данным, тела погибших извлекли около 16.00 с первого этажа разрушенной многоэтажки.

Вероятно, все три жертвы - женщины.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая около 13-ти часов произошел взрыв в 4-подъездном жилом 10-этажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-ый этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 человек. Были эвакуированы 73 жители жилого дома.

Читайте такжеПри расследовании причин взрыва дома в Николаеве назначено свыше 10 экспертиз

По состоянию на 7.00 четверга, 15 мая, початку выполнения поисково-спасательных работ спасено 25 человек и извлечено из-под завалов тела 4 погибших.

При расследовании причин взрыва милиция назначила более 10 экспертиз.

По предварительным данным газоснабжающей компании ”Николаевгаз”, причиной взрыва является самовольное и несанкционированное вмешательство потребителя в систему газоснабжения.